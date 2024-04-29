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Тейлор розсудить Боруссію та ПСЖ: призначено суддів на півфінали Ліги чемпіонів

Сьогодні 19:40 62 0
Тейлор розсудить Боруссію та ПСЖ: призначено суддів на півфінали Ліги чемпіонів
#Баварія, #Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Перший півфінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між дортмундською Боруссією та французьким ПСЖ обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Ентоні Тейлором. 

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати на лініях йому будуть: Гарі Бесвік та Адам Нанн, судді ВАР — Стюарт Еттвелл та Девід Кут (усі — Англія).

Інший півфінальний матч між мюнхенською Баварією та мадридським Реалом на Альянц Арені довірили французу Клеману Тюрпену. Його асистенти — Ніколя Дано та Бенжамен Паж. На VAR працюватиме Жером Брісар та Віллі Делажо.

Баварія та Реал зіграють 30 травня. Початок гри —  о 22:00 за київським часом, а вже наступного дня, у ту ж саму годину зіграють між собою Боруссія та ПСЖ.

Нагадаємо, що в наступній кампанії Ліга чемпіонів проходитиме в новому форматі. Число учасників виросте з 32 до 36, кожна команда проведе 10 матчів проти 10 різних суперників (5 домашніх зустрічей, 5 — виїзних). 

Мілан вчетверте поспіль кваліфікувався до найпрестижнішого євротурніру — до цього були 7 сезонів поспіль без Ліги чемпіонів у період з 2014 до 2020 рік. 

Втім, схоже, що черговий вихід в ЛЧ не допоможе Стефано Піолі залишитися на посаді головного тренера Мілана. Замість нього можуть призначити молодого фахівця з Ліги 1 або наставника збірної Бельгії

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