Рамуш — про матч проти Боруссії: Ми готові, ми одна сім'я

Джерело - Сайт УЄФА.

Португальський нападник ПСЖ Гонсалу Рамуш вважає, що його команда добре підготувалася до півфінальної гри Ліги чемпіонів з футболу сезону-2023/24 проти дортмундської Боруссії.

Футболіста цитує офіційний сайт УЄФА.

"Ми вже двічі грали проти них (2:0, 1:1 — ред.), ми добре їх знаємо. Віримо у свої сили, спокійні та впевнені в собі. Дуже добре працюємо цього сезону. Ми готові. Зараз більше схожі на команду, ніж під час останньої нашої зустрічі (на груповому етапі — ред.). Ми мали більше часу, щоб дізнатися один одного. Ми сім'я. Добре знаємо цей стадіон, він особливий та складний для гостей. Але така команда, як наша, має бути готовою грати на цій арені, якщо хоче пройти далі", — заявив форвард.

Раніше повідомляли, що зустріч обслуговуватиме англійська бригада арбітрів на чолі з досвідченим Ентоні Тейлором.

У чвертьфіналі ПСЖ на виїзді в більшості розгромив Барселону. На шляху до півфіналу Боруссія двічі обіграла мадридський Атлетико.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.