Куртуа оцінив гол Баварії, який Лунін пропустив у ближній кут

Джерело - Defensa Central.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа оцінив перший гол Баварії у ворота Андрія Луніна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (2:2). Вінгер мюнхенців Лерой Сане забив українцю в ближній кут на 53 хвилині.

Слова бельгійця цитує Defensa Central.

"Ох, насправді дуже складно було потягнути такий удар", – сказав Куртуа.

Відео гола

Нагадаємо, що Лунін відіграв повний матч та заробив 6,9 бала. Українець пропустив два голи, здійснив 3 сейви, зробив 36 дотиків до м’яча та віддав 21 точну передачу з 25 (84%).

Матч-відповідь між Баварією та Реалом відбудеться 8 травня в Мадриді.

Напередодні Куртуа повернувся до загальної групи мадридської команди на тренуваннях.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.