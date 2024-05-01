Куртуа оцінив гол Баварії, який Лунін пропустив у ближній кут

Джерело - Defensa Central.
Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа оцінив перший гол Баварії у ворота Андрія Луніна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів (2:2). Вінгер мюнхенців Лерой Сане забив українцю в ближній кут на 53 хвилині.
Слова бельгійця цитує Defensa Central.
"Ох, насправді дуже складно було потягнути такий удар", – сказав Куртуа.
Відео гола
Нагадаємо, що Лунін відіграв повний матч та заробив 6,9 бала. Українець пропустив два голи, здійснив 3 сейви, зробив 36 дотиків до м’яча та віддав 21 точну передачу з 25 (84%).
Матч-відповідь між Баварією та Реалом відбудеться 8 травня в Мадриді.
Напередодні Куртуа повернувся до загальної групи мадридської команди на тренуваннях.
Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.