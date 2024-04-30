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Конкурент Луніна пропустить Євро-2024

Куртуа не зіграє проти збірної України
Сьогодні 20:15 84 0
Конкурент Луніна пропустить Євро-2024
#Євро-2024, #Тібо Куртуа

Джерело - BBC.

Воротар мадридського Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа пропустить майбутнє Євро-2024, що відбудеться в червні та липні у Німеччині.

Про це повідомляє BBC.

Попри те, що 31-річний воротар може повернутися в матчах Реала до кінця поточного сезону після операції через другу травму, головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско на нього не розраховує на турнірі.

Напередодні гри Куртуа повернувся до загальної групи мадридської команди на тренуваннях.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.

Нагадаємо, що збірна Бельгії потрапила на Євро-2024 у групу E, в якій її суперниками будуть Україна, Словаччина та Румунія.

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