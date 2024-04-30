Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України U-19 з футболу провела спаринг проти колективу з Першої ліги вишгородського Діназа.

Матч завершився нульовою нічиєю.

Товариський матч юнацької збірної

Україна (U-19) — Діназ — 0:0

Україна (1-й тайм): Крапивцов, Каплунов, Мельниченко, Гаража, Вернаттус, Обінайя, Синчук, Ващенко, Гаджиєв, Фетько, Сидун.

Україна (2-й тайм): Бакус, Абрамов, Мельниченко, Гаража, Потапенко, Панченко, Турко, Шах, Кайдалов, Квас, Гусол.

Зазначимо, що даний поєдинок відбувся в межах мінізбору юнацької збірної України. На нього головний тренер команди Дмитро Михайленко запросив усього 16 футболістів.

Нагадаємо, визначився календар матчів команди на Євро-2024. На груповому етапі юнацького чемпіонату Європи збірна України зіграє з Північною Ірландією (15 липня), Норвегією (18 липня) та Італією (21 липня).

Раніше юнацька збірна впевненно перемогла швейцарців у вирішальному матчі кваліфікації, і посіла перше місце у квартеті зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі поєдинки із загальним рахунком 8:0.

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