Михайленко – про підготовку до ЧЄ-2024 U-19: У нас буде збір десь близько до кордону

Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко хоче, щоб команда у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 30 квітня зіграла з Діназом.

Про це тренер заявив в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

"Графік підготовки вже є на папері. У нас буде один селекційний збір. 30 квітня у Києві ми хочемо зіграти з Діназом товариську зустріч, хочемо переглянути нових гравців.

Потім в планах у нас зібратися 4-6 липня, щоб мати тижневий збір десь близько до кордону. І вже безпосередньо десь за 3 дні до першої гри полетіти в Північну Ірландію – там 2 дні для підготовки, ознайомлення з полями, кліматом, готелями", – сказав Михайленко.