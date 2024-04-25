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Михайленко – про підготовку до ЧЄ-2024 U-19: У нас буде збір десь близько до кордону

Фахівець розповів про плани підготовки до Євро
Сьогодні 21:55 54 0
Михайленко – про підготовку до ЧЄ-2024 U-19: У нас буде збір десь близько до кордону
#Дмитро Михайленко

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко хоче, щоб команда у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 30 квітня зіграла з Діназом.

Про це тренер заявив в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

"Графік підготовки вже є на папері. У нас буде один селекційний збір. 30 квітня у Києві ми хочемо зіграти з Діназом товариську зустріч, хочемо переглянути нових гравців.

Потім в планах у нас зібратися 4-6 липня, щоб мати тижневий збір десь близько до кордону. І вже безпосередньо десь за 3 дні до першої гри полетіти в Північну Ірландію – там 2 дні для підготовки, ознайомлення з полями, кліматом, готелями", – сказав Михайленко.

На груповому етапі збірна України зіграє з Північною Ірландією (15 липня), Норвегією (18 липня) та Італією (21 липня).

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