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Готується до операції: футболіст ЛНЗ не зіграє у цьому сезоні

Сьогодні 11:30 131 0
Готується до операції: футболіст ЛНЗ не зіграє у цьому сезоні
#ЛНЗ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Футболіст ЛНЗ Денис Норенков більше не зіграє у поточному сезоні Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє телеграм-канал "ТаТоТаке".

Зазначається, що у матчі 25 туру УПЛ проти Олександрії він отримав вивих плеча і пошкодив зв'язки. Наразі гравець готується до операції.

Нагадаємо, у межах 26 туру чемпіонату України ЛНЗ розгромно поступився донецькому Шахтарю. Наразі команда посідає 7 сходинку в турнірній таблиці.

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