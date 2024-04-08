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Легіонер ЛНЗ: Оскільки в моїй країні теж йде війна, я знаю, як це

Сьогодні 12:53 112 0
Легіонер ЛНЗ: Оскільки в моїй країні теж йде війна, я знаю, як це
#ЛНЗ

Джерело - Український футбол.

Ізраїльський новачок ЛНЗ Арад Бар зміг адаптуватися до реалій війни в Україні, адже поруч з його Батьківщиною також є неадекватні сусіди. 

Про це 24-річний півзахисник розповів в інтерв’ю "Українському футболу". 

"Я намагався отримати всю інформацію про ситуацію в Україні до того, як приїхати, щоб переконатися, що це буде правильне і безпечне місце. Тому поговорив з кількома гравцями, які грали тут, і краще розумію ситуацію. Звичайно, це не дуже симпатична ситуація, але оскільки в моїй країні теж йде війна, я знаю, як це буває", — сказав Бар.

Нагадаємо, Бар приєднався до ЛНЗ під час зимового трансферного вікна-2024. У шести матчах за черкаську команду Арад відзначився одним голом та одним асистом. Через дискваліфікацію ізраїльтянин не зможе допомогти ЛНЗ у сьогоднішньому матчі проти Динамо

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