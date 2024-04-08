Легіонер ЛНЗ: Оскільки в моїй країні теж йде війна, я знаю, як це

Джерело - Український футбол.

Ізраїльський новачок ЛНЗ Арад Бар зміг адаптуватися до реалій війни в Україні, адже поруч з його Батьківщиною також є неадекватні сусіди.

Про це 24-річний півзахисник розповів в інтерв’ю "Українському футболу".

"Я намагався отримати всю інформацію про ситуацію в Україні до того, як приїхати, щоб переконатися, що це буде правильне і безпечне місце. Тому поговорив з кількома гравцями, які грали тут, і краще розумію ситуацію. Звичайно, це не дуже симпатична ситуація, але оскільки в моїй країні теж йде війна, я знаю, як це буває", — сказав Бар.

Нагадаємо, Бар приєднався до ЛНЗ під час зимового трансферного вікна-2024. У шести матчах за черкаську команду Арад відзначився одним голом та одним асистом. Через дискваліфікацію ізраїльтянин не зможе допомогти ЛНЗ у сьогоднішньому матчі проти Динамо.