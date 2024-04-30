Збірна України U-19 проведе контрольну гру з Діназом

Юнацька збірна України U-19 з футболу проведе спаринг проти колективу з Першої ліги вишгородського Діназа.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 30 квітня. Початок – о 12:00 за київським часом.

Юнацька команда розпочала міні-збір. На нього головний тренер команди Дмитро Михайленко запросив усього 16 футболістів.

Склад

Воротарі: Владислав Крапивцов (Дніпро-1), Маркіян Бакус (Рух Львів)

Захисники: Данило Гаража (Дніпро-1), Єгор Потапенко (Металіст 1925 Харків), Даніель Вернаттус, Єгор Абрамов (обидва – Металіст Харків)

Півзахисники: Максим Мельниченко (Дніпро-1), Артур Шах (Карпати Львів), Назарій Турко (Рух Львів), Самуель Обінайя, Матвій Панченко (обидва – Металіст 1925 Харків), Ілля Каплунов (Кривбас Кривий Ріг)

Нападники: Рамік Гаджиєв (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Фетько, Вадим Сидун (обидва – Карпати Львів), Артем Гусол (Колос Ковалівка)

Нагадаємо, визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024. На груповому етапі юнацького Євро-2024 збірна України зіграє з Північною Ірландією (15 липня), Норвегією (18 липня) та Італією (21 липня).

Раніше юнацька збірна впевненно перемогла швейцарців у вирішальному матчі кваліфікації, і посіла перше місце у квартеті зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі поєдинки із загальним рахунком 8:0.

Михайленко – про підготовку до ЧЄ-2024 U-19: У нас буде збір десь близько до кордону