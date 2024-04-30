Застраховані лише троє: Манчестер Юнайтед планує серйозний розпродаж

Джерело - The Telegraph.

Лише троє футболістів Манчестер Юнайтед не будуть виставлені на продаж у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що єдиними гравцями, стосовно яких не будуть розглядатися жодні пропозиції є Коббі Майну, Алехандро Гарначо та Расмус Хойлунд, довкола яких керівництво "червоних дияволів" хоче побудувати нову команду.

Причиною такої активності на трансферному ринку стануть жорсткі фінансові обмеження та ймовірна втрата доходів від Ліги чемпіонів.

У свою чергу, Манчестер Юнайтед планує купити нападника, центрального півзахисника та правого центрального півзахисника.

Нагадаємо, у 35 турі Англійської Прем’єр-ліги МЮ на останніх хвилинах втратив перемогу над Бернлі. Наразі команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці.

Нещодавно повідомлялося, що керівництво "червоних дияволів" планує підписати воротаря мадридського Реала Андрія Луніна.