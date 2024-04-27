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Баєр знову врятувався на останніх секундах матчу та продовжив фантастичну серію без поразок

Сьогодні 21:35 342 0
Баєр знову врятувався на останніх секундах матчу та продовжив фантастичну серію без поразок
#Аугсбург, #Баварія, #Боруссія Дортмунд, #Вердер, #Вольфсбург, #Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

У 31 турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
31 тур, 27 квітня

Аугсбург — Вердер 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 — 52 Шмід, 0:2 — 61 Дукш, 0:3 — 90 Деман

Баварія — Айнтрахт 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 9 Кейн, 1:1 — 23 Екітіке, 2:1 — 61 Кейн (пен)

Лейпциг — Боруссія Д 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 — 20 Санчо, 1:1 — 23 Опенда, 2:1 — 45+2 Шешко, 3:1 — 46 Сімакан, 4:1 — 80 Баумгартнер

Фрайбург — Вольфсбург 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 — 42 Борнаув (пен), 1:1 — 82 Арнольд, 1:2 — 90 Лакруа

Баєр — Штутгарт 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 — 47 Фюріх, 0:2 — 57 Ундав, 1:2 — 62 Адлі, 2:2 — 90+7 Андріх

Леверкузенці могли вперше програли у нинішньому чемпіонаті, перервавши безпрограшну серію, яка тривала 45 поєдинки. Але у компенсовані хвилини зрівняли рахунок. Подібне сталося і в минулому турі з дортмундською Боруссією, коли в меншості зрівняли на 8 компенсованій хвилині

Напередодні Гоффенгайм поступився Бохуму Ордеця. Перемога дозволила Бохуму набрати 30 очок та покинути зону перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні. 

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