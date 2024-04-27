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Реал без Луніна обіграв Сосьєдад: огляд матчу Ла Ліги

Сьогодні 08:09 111 0
Реал без Луніна обіграв Сосьєдад: огляд матчу Ла Ліги
#Андрій Лунін, #ВІДЕООГЛЯД, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Арда Гюлер

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад у домашньому матчі іспанської Ла Ліги поступився мадридському Реалу.

Після 33 турів іспанського чемпіонату "вершкові" впевнено очолюють турнірну таблицю із 84 очками в активі. Реал Сосьєдад з 51 пунктом посідає шосте місце.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вперше з січня провів матч на лаві запасних — його замінив Кепа Аррісабалага.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 26 квітня

Реал Сосьєдад — Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Гюлер

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

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