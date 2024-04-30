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Стало відомо, де Забарний може продовжити кар'єру

Сьогодні 07:33 297 0
Стало відомо, де Забарний може продовжити кар'єру
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетико, #Баварія, #Борнмут, #Ілля Забарний, #Ліверпуль, #Тоттенгем

Джерело - YouTube-канал "ВЗБІРНА".

Захисник національної збірної України з футболу та англійського Борнмута Ілля Забарний може змінити команду влітку.

Про це інформує YouTube-канал "ВЗБІРНА".

Повідомляють, що українцем цікавляться Ліверпуль, Тоттенгем, Баварія та мадридський Атлетико.

Зазначають, що Атлетико готовий запропонувати за футболіста лише 25 мільйонів євро, що не влаштовує Борнмут. Але після Євро-2024 ситуація може змінитися.

Відео

Нагадаємо, Забарний уперше в поточному сезоні пропустив матч АПЛ. Центральний захисник Борнмута опинився поза заявкою на гру з Брайтоном через хворобу. Але його клуб розгромив Брайтон і оновив клубний рекорд за кількістю очок в найсильнішій англійській лізі.

Забарний провів за сезон 39 зустрічей і відзначився одним забитим один гол.  

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