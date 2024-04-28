Стало відомо, чи вийдуть у стартових складах клубів АПЛ Зінченко та Забарний

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Олександр Зінченко втратив місце в основі Арсенала й не вийде у стартовому складі на матч 35 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу.
Інший українець Ілля Забарний уперше цього сезону пропускає матч в АПЛ. Центральний захисник Борнмута поза заявкою на гру з Брайтоном через хворобу (початок — о 16:00 за Києвом).
Арсенал також розпочне свій поєдинок о 16:00 за київським часом.
Ймовірно, після травми Зінченко досі не набрав оптимальних кондицій. Але згодом зможе повернути собі місце у "старті".
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Напередодні Челсі Михайла Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд.