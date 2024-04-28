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Стало відомо, чи вийдуть у стартових складах клубів АПЛ Зінченко та Забарний

Сьогодні 15:22 124 0
Стало відомо, чи вийдуть у стартових складах клубів АПЛ Зінченко та Забарний
Фото: ФК Арсенал Лондон
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Олександр Зінченко втратив місце в основі Арсенала й не вийде у стартовому складі на матч 35 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу. 

Інший українець Ілля Забарний уперше цього сезону пропускає матч в АПЛ. Центральний захисник Борнмута поза заявкою на гру з Брайтоном через хворобу (початок — о 16:00 за Києвом).

Арсенал також розпочне свій поєдинок о 16:00 за київським часом.

Ймовірно, після травми Зінченко досі не набрав оптимальних кондицій. Але згодом зможе повернути собі місце у "старті". 

Дивитися ігри можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Напередодні Челсі Михайла Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд.

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