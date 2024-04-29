Борнмут Забарного встановив клубний рекорд за кількістю очок в АПЛ

Джерело - Офіційний сайт Борнмута.

Борнмут, за який виступає український захисник Ілля Забарний, оновив клубний рекорд за кількістю набраних очок у сезоні Англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Після розгромної перемоги над Брайтоном (3:0) у 35 турі в активі "вишень" тепер 48 залікових пунктів. Попереднім найкращим досягненням Борнмута були 46 очок, які вдалося набрати в сезоні-2016/17. Тоді команда Едді Гау фінішувала на 9 місці. Зараз же підопічні Андоні Іраоли йдуть на 10 сходинці.

В останніх трьох турах Борнмут зіграє проти лондонських команд — Арсенала, Борнмута і Челсі. Команда ще зберігає математичні шанси на потрапляння в єврокубки — відставання від сьомого Ньюкасла складає 5 очок, але "сороки" мають матч у запасі.

Ілля Забарний цього сезону повністю відіграв 34 з 35 матчів Борнмута в АПЛ. У вищезгаданому розгромі Брайтона українець не зміг взяти участь через хворобу.