Три гравці Динамо пропустять матч проти Вереса

Головне
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Сьогодні 19:56 1932
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
Сьогодні 20:22 10854 5
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Сьогодні 17:56 446
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Сьогодні 17:03 374
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Сьогодні 14:19 23872 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 13:34 21347
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Сьогодні 12:03 823
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 27283 6
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 4561 1
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 302
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 615
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 776
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 989
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 335
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1446 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 991
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 966
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1320
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 867
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 813

Три гравці Динамо пропустять матч проти Вереса

Сьогодні 22:04 151 0
Три гравці Динамо пропустять матч проти Вереса
#Верес, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Микола Шапаренко, #Олександр Тимчик, #Максим Дячук

Джерело - fcdynamo.com.

Київське Динамо не зможе розраховувати на трьох гравців у перенесеному матчі 5-го туру чемпіонату України проти Вереса.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

У "біло-синіх" через перебір жовтих карток не зіграє Максим Дячук та півзахисник Микола Шапаренко. Також не зможе взяти участь захисник Олександр Тимчик, який у матчі з СК Дніпро-1 отримав червону картку та був вилучений з поля.

Під загрозою дискваліфікації на наступний тур півзахисник Олександр Андрієвський та форвард Владислав Ванат.

Матч Динамо — Верес відбудеться 1 травня. Початок — о 15:30 за київським часом.

Напередодні кияни здолали Дніпро-1 (2:1).  Вони продовжують утримувати другу сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, маючи 57 очок. Відставання від Шахтаря складає 4 пункти.

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 27283 6
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна 6892
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк 10855 5
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 21347
Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі 20913 9
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 23872 1
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26379
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363179 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65564 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139113 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11217 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340891 9