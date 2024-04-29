Три гравці Динамо пропустять матч проти Вереса

Київське Динамо не зможе розраховувати на трьох гравців у перенесеному матчі 5-го туру чемпіонату України проти Вереса.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

У "біло-синіх" через перебір жовтих карток не зіграє Максим Дячук та півзахисник Микола Шапаренко. Також не зможе взяти участь захисник Олександр Тимчик, який у матчі з СК Дніпро-1 отримав червону картку та був вилучений з поля.

Під загрозою дискваліфікації на наступний тур півзахисник Олександр Андрієвський та форвард Владислав Ванат.

Матч Динамо — Верес відбудеться 1 травня. Початок — о 15:30 за київським часом.

Напередодні кияни здолали Дніпро-1 (2:1). Вони продовжують утримувати другу сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, маючи 57 очок. Відставання від Шахтаря складає 4 пункти.