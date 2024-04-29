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Полісся — Ворскла 1:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 20:59 81 0
Полісся — Ворскла 1:0: огляд матчу УПЛ
#Ворскла, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся обіграло полтавську Ворсклу в матчі чемпіонату України з футболу сезону-2023/24.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
26 тур, 29 квітня

Полісся (Житомир) — Ворскла (Полтава) 1:0 (0:0)

Гол: 80 - Назаренко

Полісся: Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушніренко (87 Ндукве), Таллес Коста (63 Танковський), Мустафаєв, Козак (63 Петряк), Назаренко, Фортюне (90+2 Грицук)

Ворскла: Ісенко, Пердута, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Кане (81 Глущенко), Челядін (81 Толі), Сіссоко, Мякушко (46 Нестеренко), Крупський, Бацула (85 Родрігес)

Попередження: 71 Танковський, 77 Кушніренко - 31 Мякушко, 73 Хрипчук, 90+3 Павлюк

Перемога дозволила Поліссю набрати 42 очка (6 місце) та скоротити відставання від зони єврокубків до 3 пунктів. Полтавська команда розмістилася на 8 місці (30 балів).

У наступному турі "зелено-жовті" приймуть Зорю (5 травня). Ворскла 4 травня зустрінеться з Металістом 1925.

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Кривбас впевнено переграв Металіст 1925.

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