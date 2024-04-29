Тухель — про Анчелотті: Легенда, яка не може бути оцінена достатньо високо

Джерело - УЄФА.
Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає наставника Реала Карло Анчелотті надзвичайним фахівцем.
Про це німець заявив напередодні очного матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.
"Карло Анчелотті — легенда. Він дуже скромний, надзвичайний тренер і не може бути оцінений достатньо високо. Ми граємо проти Реала, проти міфу. Сьогодні ми проведемо збори, щоб підготуватися до того, з чим нам доведеться зіткнутися", — сказав Тухель.
Напередодні поєдинку до загальної групи команди повернулися Джамал Мусіала та Дайо Упамекано.
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Нагадаємо, що матч Баварія — Реал відбудеться у вівторок, 30 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.
- Між собою гранди зустрічалися 29 разів: по 13 перемог в обох команд і 3 нічиї;
- У півфіналі Ліги/Кубку чемпіонів Баварія та Реал зіграли 14 матчів, з невеликою перевагою іспанців: 7 перемог, 5 поразки та 2 нічиї;
- Востаннє зустрічалися саме в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 — перемога в гостях (1:2) і домашня нічия (2:2) вивели Реал у фінал;
- Реал — 14-разовий володар трофея, Баварія 6 разів вигравала титул.