Тухель — про Анчелотті: Легенда, яка не може бути оцінена достатньо високо

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає наставника Реала Карло Анчелотті надзвичайним фахівцем.

Про це німець заявив напередодні очного матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.

"Карло Анчелотті — легенда. Він дуже скромний, надзвичайний тренер і не може бути оцінений достатньо високо. Ми граємо проти Реала, проти міфу. Сьогодні ми проведемо збори, щоб підготуватися до того, з чим нам доведеться зіткнутися", — сказав Тухель.