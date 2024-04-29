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Баварія — Реал: онлайн-трансляція

Сьогодні 15:46 81 0
Баварія — Реал: онлайн-трансляція
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія та мадридський Реал зіграють перший матч 1/1 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбудеться у вівторок, 30 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Пряма трансляція на Megogo

Факти

  • Між собою гранди зустрічалися 29 разів: по 13 перемог в обох команд і 3 нічиї;
  • У півфіналі Ліги/Кубку чемпіонів Баварія та Реал зіграли 14 матчів, з невеликою перевагою іспанців: 7 перемог, 5 поразки та 2 нічиї;
  • Востаннє зустрічалися саме в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 — перемога в гостях (1:2) і домашня нічия (2:2) вивели Реал у фінал;
  • Реал — 14-разовий володар трофея, Баварія 6 разів вигравала титул.
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