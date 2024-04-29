Баварія — Реал: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Мюнхенська Баварія та мадридський Реал зіграють перший матч 1/1 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.
Матч відбудеться у вівторок, 30 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.
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Факти
- Між собою гранди зустрічалися 29 разів: по 13 перемог в обох команд і 3 нічиї;
- У півфіналі Ліги/Кубку чемпіонів Баварія та Реал зіграли 14 матчів, з невеликою перевагою іспанців: 7 перемог, 5 поразки та 2 нічиї;
- Востаннє зустрічалися саме в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 — перемога в гостях (1:2) і домашня нічия (2:2) вивели Реал у фінал;
- Реал — 14-разовий володар трофея, Баварія 6 разів вигравала титул.