Баварія — Реал: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія та мадридський Реал зіграють перший матч 1/1 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбудеться у вівторок, 30 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

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