Моя тренерська гідність поставлена під сумнів: Тухель вступив у конфлікт з почесним президентом Баварії

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що коментарі почесного президента Улі Хеннеса зачепили його тренерську гідність. Зокрема, Хеннес заявив: "Тухель не думає, що зможе покращити Девіса, Павловича чи Мусіалу. Якщо це не вдасться, то він вважає, що потрібно купляти інших гравців".

Слова Томаса у відповідь на критику з боку керівника клубу цитує Фабріціо Романо.

"Це настільки далеко від реальності, що я навіть не знаю, як на це відповісти. Моя тренерська гідність поставлена під сумнів. Якщо ми щось і довели за останні 15 років, так це те, що гравцям з академії завжди є місце в нашій команді, якщо вони добре грають. Я не дуже розумію цю заяву Хеннеса. Вважаю, що це абсолютно безпідставно. Те, що така заява нашого боса з’являється напередодні матчу з Реалом, надає цій ситуації іншого присмаку. Це дуже ображає мене як тренера", — сказав Тухель

Нагадаємо, Томас залишить Баварію після завершення сезону. Очікується, що на його місце буде призначений головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік.

У вівторок, 30 квітня, мюнхенці вдома проведуть перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Початок запланований на 22:00 за київським часом.