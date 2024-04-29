Моя тренерська гідність поставлена під сумнів: Тухель вступив у конфлікт з почесним президентом Баварії

Головне
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 8332 3
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 138
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 132
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС
Вчора 22:11 12312
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Вчора 20:24 3294 1
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
Вчора 19:54 572
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Вчора 19:32 7130 2
Олександрія та Колос зіграли унічию в 26 турі УПЛ
Вчора 17:23 515
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Вчора 14:56 2180
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Вчора 12:13 884
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 589
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 750
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 964
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 313
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1423 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 969
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 942
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1302
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 841
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 792

Моя тренерська гідність поставлена під сумнів: Тухель вступив у конфлікт з почесним президентом Баварії

Сьогодні 09:10 167 0
Моя тренерська гідність поставлена під сумнів: Тухель вступив у конфлікт з почесним президентом Баварії
#Баварія, #Томас Тухель, #Хеннес

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Головний тренер Баварії Томас Тухель вважає, що коментарі почесного президента Улі Хеннеса зачепили його тренерську гідність. Зокрема, Хеннес заявив: "Тухель не думає, що зможе покращити Девіса, Павловича чи Мусіалу. Якщо це не вдасться, то він вважає, що потрібно купляти інших гравців". 

Слова Томаса у відповідь на критику з боку керівника клубу цитує Фабріціо Романо. 

"Це настільки далеко від реальності, що я навіть не знаю, як на це відповісти. Моя тренерська гідність поставлена під сумнів. Якщо ми щось і довели за останні 15 років, так це те, що гравцям з академії завжди є місце в нашій команді, якщо вони добре грають. Я не дуже розумію цю заяву Хеннеса. Вважаю, що це абсолютно безпідставно.

Те, що така заява нашого боса з’являється напередодні матчу з Реалом, надає цій ситуації іншого присмаку. Це дуже ображає мене як тренера", — сказав Тухель 

Нагадаємо, Томас залишить Баварію після завершення сезону. Очікується, що на його місце буде призначений головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік. 

У вівторок, 30 квітня, мюнхенці вдома проведуть перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Початок запланований на 22:00 за київським часом. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 8332 3
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках 2180
Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу Кувейтці зрозуміли, що хокей — не їхнє: пропустили 116 шайб і знялися з турніру під час матчу 7851
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ 3294 1
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС 12312
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 7130 2
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37166 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11206 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46774
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 21992 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7089 2
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 38671