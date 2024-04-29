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Мусіала та Упамекано повернулися до тренувань напередодні матчу з Реалом

Сьогодні 18:49 142 0
Мусіала та Упамекано повернулися до тренувань напередодні матчу з Реалом
#Баварія, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид, #Дайо Упамекано, #Джамал Мусіала

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Дайо Упамекано та півзахисник Джамал Мусіала повернулися до загальної групи команди на тренуваннях напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомляє Bayern & Germany в X (колишній твіттер).

Обидва футболісти мюнхенців відновлювалися від пошкоджень, однак наразі готуються разом з іншими гравцями до поєдинку ЛЧ.

Матч Баварія — Реал відбудеться у вівторок, 30 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

  • Між собою гранди зустрічалися 29 разів: по 13 перемог в обох команд і 3 нічиї;
  • У півфіналі Ліги/Кубку чемпіонів Баварія та Реал зіграли 14 матчів, з невеликою перевагою іспанців: 7 перемог, 5 поразки та 2 нічиї;
  • Востаннє зустрічалися саме в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 — перемога в гостях (1:2) і домашня нічия (2:2) вивели Реал у фінал;
  • Реал — 14-разовий володар трофея, Баварія 6 разів вигравала титул.

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