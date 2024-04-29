Джерело - Чемпіон.
Захисник Баварії Дайо Упамекано та півзахисник Джамал Мусіала повернулися до загальної групи команди на тренуваннях напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.
Про це повідомляє Bayern & Germany в X (колишній твіттер).
Обидва футболісти мюнхенців відновлювалися від пошкоджень, однак наразі готуються разом з іншими гравцями до поєдинку ЛЧ.
Jamal Musiala and Dayot Upamecano also back with the team pic.twitter.com/KIPRZra2Cu— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 29, 2024
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Матч Баварія — Реал відбудеться у вівторок, 30 квітня, на Альянц Арені в Мюнхені. Початок — о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.
- Між собою гранди зустрічалися 29 разів: по 13 перемог в обох команд і 3 нічиї;
- У півфіналі Ліги/Кубку чемпіонів Баварія та Реал зіграли 14 матчів, з невеликою перевагою іспанців: 7 перемог, 5 поразки та 2 нічиї;
- Востаннє зустрічалися саме в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18 — перемога в гостях (1:2) і домашня нічия (2:2) вивели Реал у фінал;
- Реал — 14-разовий володар трофея, Баварія 6 разів вигравала титул.