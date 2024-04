Захисник Баварії Дайо Упамекано та півзахисник Джамал Мусіала повернулися до загальної групи команди на тренуваннях напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомляє Bayern & Germany в X (колишній твіттер).

Обидва футболісти мюнхенців відновлювалися від пошкоджень, однак наразі готуються разом з іншими гравцями до поєдинку ЛЧ.

Jamal Musiala and Dayot Upamecano also back with the team pic.twitter.com/KIPRZra2Cu