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Центральний захисник Мілана безкоштовно покине клуб

Сьогодні 18:15 122 0
Центральний захисник Мілана безкоштовно покине клуб
#Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Сімон К'яєр

Джерело - Чемпіон.

35-річний захисник Мілана Сімон К'яєр залишить команду після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Данський центрбек не буде продовжувати угоду, яка завершується 30 червня 2024-го. К'яєр покине "россонері" в якості вільного агента.

Агент Сімона підтвердив інформацію про відхід футболіста з італійського клубу.

К'яєр приєднався до Мілана влітку 2020 року за 7 млн євро із Севільї. За цей час данець провів за команду 120 матчів та виграв чемпіонат Італії сезону-2021/22.

Нагадаємо, що за підсумками 34 туру Серії А Мілан гарантував собі путівку в Лігу чемпіонів. Зазначимо, що черговий вихід у ЛЧ не допоможе Стефано Піолі залишитися на посаді головного тренера клубу. Замість нього можуть призначити молодого фахівця з Ліги 1 або наставника збірної Бельгії.

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