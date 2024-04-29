Центральний захисник Мілана безкоштовно покине клуб

Джерело - Чемпіон.
35-річний захисник Мілана Сімон К'яєр залишить команду після завершення сезону-2023/2024.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Данський центрбек не буде продовжувати угоду, яка завершується 30 червня 2024-го. К'яєр покине "россонері" в якості вільного агента.
Агент Сімона підтвердив інформацію про відхід футболіста з італійського клубу.
🚨🇩🇰 Simon Kjaer will leave AC Milan at the end of the current season as free agent, the decision has been made.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024
His agent Beck confirms to Bold that it’s over and with mutual respect, Kjaer and the club will part ways. pic.twitter.com/YBRLBxB3ao
К'яєр приєднався до Мілана влітку 2020 року за 7 млн євро із Севільї. За цей час данець провів за команду 120 матчів та виграв чемпіонат Італії сезону-2021/22.
Нагадаємо, що за підсумками 34 туру Серії А Мілан гарантував собі путівку в Лігу чемпіонів. Зазначимо, що черговий вихід у ЛЧ не допоможе Стефано Піолі залишитися на посаді головного тренера клубу. Замість нього можуть призначити молодого фахівця з Ліги 1 або наставника збірної Бельгії.