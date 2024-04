Центральний захисник Мілана безкоштовно покине клуб

35-річний захисник Мілана Сімон К'яєр залишить команду після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Данський центрбек не буде продовжувати угоду, яка завершується 30 червня 2024-го. К'яєр покине "россонері" в якості вільного агента.

Агент Сімона підтвердив інформацію про відхід футболіста з італійського клубу.

🚨🇩🇰 Simon Kjaer will leave AC Milan at the end of the current season as free agent, the decision has been made.



His agent Beck confirms to Bold that it’s over and with mutual respect, Kjaer and the club will part ways. pic.twitter.com/YBRLBxB3ao