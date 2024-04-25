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20.04.2024 11:05 684

Фаріолі може очолити Мілан

Сьогодні 20:22 46 0
Фаріолі може очолити Мілан
#Мілан, #Ніцца, #Франческо Фаріолі

Джерело - Corriere della Sera.

Головний тренер французької Ніцци Франческо Фаріолі може очолити італійський Мілан. 

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Італійський фахівець став кандидатом на заміну чинному аленаторе "россонері" Стефано Піолі, якого скоріш за все буде звільнено по закінченню цього сезону. Керівництво Мілана почало стежити за 35-річним тренером з минулого року, вважаючи його "відносно неперевіреним, але перспективним варіантом".

Чинний контракт Франческо з клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Наразі Ніцца, яка набрала 48 очок у 30 матчах, посідає п'яте місце в турнірній таблиці французької Ліги 1 та продовжує боротьбу за місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що Доменіко Тедеско може замінити Стефано Піолі на посаді наставника Мілана.

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