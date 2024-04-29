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20.04.2024 11:05 788

Мілан гарантував собі участь у Лізі чемпіонів 2024/25

Сьогодні 07:05 139 0
Мілан гарантував собі участь у Лізі чемпіонів 2024/25
#Ліга чемпіонів, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 34 туру Серії А Мілан гарантував собі путівку в Лігу чемпіонів сезону-2024/25. Це стало можливим завдяки тому, що конкуренти "россонері" втратили очки у свої матчах — Болонья зіграла внічию з Удінезе (1:1), а Рома — з Наполі (1:1). 

За 4 тури до кінця сезону в активі команди Стефано Піолі 70 очок, і вона вже точно не опуститься нижче 5-го місця. Зазвичай від Італії грає 4 клуби в Лізі чемпіонів, але завдяки вдалим виступам у єврокубках цього сезону команди Серії А заробили ще один слот. 

Нагадаємо, що в наступній кампанії Ліга чемпіонів проходитиме в новому форматі. Число учасників виросте з 32 до 36, кожна команда проведе 10 матчів проти 10 різних суперників (5 домашніх зустрічей, 5 — виїзних). 

Мілан вчетверте поспіль кваліфікувався до найпрестижнішого євротурніру — до цього були 7 сезонів поспіль без Ліги чемпонів у період з 2014-го по 2020-й рік. 

Втім, схоже, що черговий вихід в ЛЧ не допоможе Стефано Піолі залишитися на посаді головного тренера Мілана. Замість нього можуть призначити молодого фахівця з Ліги 1 або наставника збірної Бельгії

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