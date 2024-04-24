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Тедеско може очолити Мілан

Сьогодні 16:57 120 0
Тедеско може очолити Мілан
#Мілан, #Тедеско, #Футбольні трансфери

Джерело - football-italia.net.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско може замінити Стефано Піолі на посту наставника Мілана.

Про це повідомляє Football Italia.

Керівники "россонері" включили італійця у список претендентів на посаду головного тренера. Вони вважають, що 38-річний фахівець має великий досвід та зможе допомогти команді.

Тедеско, який має громадянство Німеччини та Італії, раніше тренував Лейпциг, Спартак, Шальке, Ерцгебірге Ауе, юнацькі команди Гоффенгайма та Штутгарта. Нещодавно він продовжив контракт зі збірною Бельгії до 2026 року, яку очолив у лютому.

Раніше повідомлялося, що Піолі звільнять після завершення поточного сезону. Він очолює "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії.

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