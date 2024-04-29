Полісся та Ворскла оголосили стартові склади на матч УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся та полтавська Ворскла назвали стартові склади на матч 26 туру чемпіонату України.

Полісся: Кудрик, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Михайличенко, Кушніренко, Таллес Коста, Мустафаєв, Козак, Назаренко, Фортюне

Запасні: Бойко, Грицук, Танковський, Ндукве, Петряк, Кравченко, Чечер, Раско, Іванов, Поспєлов

Ворскла: Ісенко, Пердута, Степанюк, Павлюк, Хрипчук, Кане, Челядін, Сіссоко, Мякушко, Крупський, Бацула

Запасні: Домолега, Оденцов, Островський, Прус, Ковталюк, Якубу, Рамірес, Феліпе, Толі, Нестеренко, Глущенко

Початок зустрічі запланований на 18:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на УПЛ ТБ.

Полісся наразі з 39 очками посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Української Премєр-ліги. Ворскла з 30 балами займає 8 місце.

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Кривбас впевнено переграв Металіст 1925.