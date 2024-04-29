Джерело - Чемпіон.

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко пропустить решту матчів Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/2024 через пошкодження.

Про це повідомляє блогер Віктор Вацко.

Відновлення від травми гомілкостопа може зайняти близько 6 тижнів. Лікарі Евертона вважали, що українець буде змушений перенести операцію, однак після консультації з хірургами стало відомо, що через півтора місяця Віталій зможе повернутися до футболу. 30 квітня Миколенко має зустрітися зі спеціалістом у Лондоні після чого буде визначене остаточне рішення щодо відновлення футболіста.

Зазначається, що 24-річний гравець може повернутися до гри напередодні Євро-2024, яке триватиме з 14 червня до 14 липня.

Нагадаємо, Віталій невдало приземлився на ногу наприкінці першого тайму з Ліверпулем гомілкостоп зазнав неприроднього вигину. Втім, українець знайшов у собі сили дограти тайм до кінця, завдяки чому удостоївся величезної поваги з боку вболівальників Евертона.

Попри відсутність Миколенка в другому таймі, Евертон все ж здобув свою першу за останні 14 років перемогу в мерсисайдському дербі. У 35 турі АПЛ "іриски" обіграли Брентфорд Єгора Ярмолюка.