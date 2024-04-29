Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона вдома зіграє з Валенсією українського форварда Романа Яремчука в межах 33 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

Гра відбудеться у понеділок, 29 квітня, початок — о 22:00 за київським часом.

Каталонці йдуть на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, валенсійці посідають восьму сходинку.

Чемпіонат Іспанії з футболу — Ла Ліга

33 тур, 29 квітня

Барселона — Валенсія

Нагадаємо, в минулому турі Барселона програла в Ель Класико мадридському Реалу. А Валенсія мінімально поступилася Бетісу.

Раніше ми повідомляли, що Яремчук провів перше тренування після травми, яку отримав у матчі 30 туру проти Мальорки.