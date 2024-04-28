Головне
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ
Сьогодні 19:32 2975 1
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 20:24 1163
Відставка в УПЛ: Керівництво Колоса звільнило Вишняка
Сьогодні 19:54 215
Олександрія та Колос зіграли унічию в 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:23 391
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках
Сьогодні 14:56 1531
Тернистий шлях до вершин: як Карпати повернулися в УПЛ
Сьогодні 12:13 657
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою
Сьогодні 10:47 9298
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті
Сьогодні 08:00 20475 2
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 16002 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 5579
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 11:19 535
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 07:21 569
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
Вчора 08:01 785
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:57 797
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:48 693
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 07:44 572
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 07:37 726
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 941
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 299
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1409 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 954
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 929
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1289
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 828
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 779

Кривбас — Металіст 1925 3:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 21:14 73 0
Кривбас — Металіст 1925 3:0: огляд матчу УПЛ
#Кривбас, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас святкував домашню перемогу над харківським Металістом 1925 у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:0.

Після зіграного матчу Кривбас продовжує втримувати третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на три бали. Металіст 1925 з 19 очками залишився на останньому місці у турнірній таблиці. 

У 27 турі УПЛ, 4 травня, клуб з Харкова зустрінеться з Ворсклою, а 6 травня Кривбас завітає в гості до СК Дніпро-1.

Чемпіонат України — УПЛ
26 тур, 28 квітня

Кривбас — Металіст 1925 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 5 Задерака, 2:0 — 37 Микитишин, 3:0 — 44 Луньов

Кривбас: Маханьков, Бандейра (Понєдєльнік 71), Сантіні, Стецьков (Бескоровайний 70), Дібанго, Бізімана, Хомченовський, Кузик (Твердохліб 78), Луньов (По 77), Микитишин (Кожушко 64), Задерака.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков (Безуглий 39), Імереков, Фарина, Капінус, Обіная (Вачіберадзе 72), Юсов, Гармаш, Юрченко, Фрімпонг (Борячук 79), Сидоров (Бичек 79).

Попередження: Жичиков 27, Імереков 55, Капінус 87.

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня Зоря й Оболонь не виявили сильнішого, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках. В іншій зустрічі Колос вдома зіграв внічию з Олександрією (0:0). Після тої гри звільнено наставника ковалівців Ярослава Вишняка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 16002 1
Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою Як Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою 9298
Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках Бойові нулі: Зоря й Оболонь не виявили сильнішого в 26 турі УПЛ, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках 1531
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ 5579
Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті Гераскевич: Сергія Бубки взагалі не має бути в українському спорті 20475 2
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 2975 1
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48869 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65517 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 109255
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51611
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14131
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82497