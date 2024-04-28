Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас святкував домашню перемогу над харківським Металістом 1925 у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:0.

Після зіграного матчу Кривбас продовжує втримувати третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на три бали. Металіст 1925 з 19 очками залишився на останньому місці у турнірній таблиці.

У 27 турі УПЛ, 4 травня, клуб з Харкова зустрінеться з Ворсклою, а 6 травня Кривбас завітає в гості до СК Дніпро-1.

Чемпіонат України — УПЛ

26 тур, 28 квітня

Кривбас — Металіст 1925 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 — 5 Задерака, 2:0 — 37 Микитишин, 3:0 — 44 Луньов

Кривбас: Маханьков, Бандейра (Понєдєльнік 71), Сантіні, Стецьков (Бескоровайний 70), Дібанго, Бізімана, Хомченовський, Кузик (Твердохліб 78), Луньов (По 77), Микитишин (Кожушко 64), Задерака.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков (Безуглий 39), Імереков, Фарина, Капінус, Обіная (Вачіберадзе 72), Юсов, Гармаш, Юрченко, Фрімпонг (Борячук 79), Сидоров (Бичек 79).

Попередження: Жичиков 27, Імереков 55, Капінус 87.

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня Зоря й Оболонь не виявили сильнішого, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках. В іншій зустрічі Колос вдома зіграв внічию з Олександрією (0:0). Після тої гри звільнено наставника ковалівців Ярослава Вишняка.