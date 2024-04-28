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Зоря - Оболонь 0:0: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 20:14 85 0
Зоря - Оболонь 0:0: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Оболонь

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграли внічию в матчі Української Прем’єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24. Гра завершилася з рахунком 0:0.

Зоря займає 11 сходинку в турнірній таблиці, а київська команда розмістилася на 13 місці.

У наступному турі Оболонь 4 квітня вдома зіграє з ЛНЗ. Луганці 5 квітня прийматимуть Полісся.

Чемпіонат України з футболу — УПЛ
26 тур, 28 квітня

Зоря - Оболонь 0:0

Зоря: Турбаєвський, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Башич (Мишньов 79), Хахльов (Дришлюк 62), Кирюханцев (Рейс 62), Яцик (Горбач 46), Антюх (Мічін 62), Герреро

Оболонь: Федорівський, Лук'янчук (Суханов 72), Дубко, Карась, Осман (Нагієв 72), Чернов (Прокопенко 55), Черненко, Мороз (Косовський 60), Грисьо (Мединський 46), Тарануха, Краснопір

Попередження: Башич 73

Зустріч Зорі та Оболоні в першому колі закінчилася результативною перемогою луганців з рахунком 4:2.

У неділю, 28 квітня, також Олександрія завітає в гості до Колоса (початок — 15:30 за київським часом), а Кривбас зустрінеться з клубом Металіст 1927 (18:00 за Києвом).

Нагадаємо, напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець. 

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