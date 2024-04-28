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Кельн врятувався на останніх хвилинах від поразки, Боруссія М та Уніон не забили голів: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 21:35 173 0
Кельн врятувався на останніх хвилинах від поразки, Боруссія М та Уніон не забили голів: результати матчів Бундесліги
#Боруссія М, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

В межах 31 туру Бундесліги з футболу сезону-2023/2024 відбулися 2 поєдинки.

Боруссія Менхенгладбах та Уніон Берлін розписали суху нічию. Зазначимо, що це був матч сусідів по турнірній таблиці. Боруссія та Уніон займають 13 та 14 місця відповідно.

Кельн зумів врятуватися від поразки в поєдинку з Майнцем. Долю матчу вирішив пенальті на 90+5 хвилині. Гра завершилась з рахунком 1:1.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
31 тур, 28 квітня

Боруссія М — Уніон 0:0 (0:0)

Майнц — Кельн 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Баррейро, 1:1 - 90+5 Кайнц (пен)

Сьогодні буде зіграний ще 1 матч німецького чемпіонату:

  • Дармштадт — Гайденгайм

Напередодні Баєр Леверкузен знову врятувався на останніх секундах матчу та продовжив фантастичну серію без поразок.

Раніше Гоффенгайм поступився Бохуму Івана Ордеця. Перемога дозволила Бохуму набрати 30 очок та покинути зону перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні. 

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