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Гоффенгайм з дублем Крамарича поступився Бохуму Ордеця у 31 турі Бундесліги

Вчора 23:32 87 0
Гоффенгайм з дублем Крамарича поступився Бохуму Ордеця у 31 турі Бундесліги
#Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гоффенгайм, #Іван Ордець, #Крамарич

Джерело - Чемпіон.

Бохум вдома обіграв Гоффенгайм у 31 турі німецької Бундесліги.

Гра завершилась з рахунком 3:2. Господарям перемогу приніс дубль півзахисника Кевіна Штегера та м'яч Фелікса Пасслака. У складі гостей двома голами відзначився нападник Андрей Крамарич.

Зазначимо, що український захисник Бохума Іван Ордець вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
31 тур, 26 квітня

Бохум — Гоффенгайм 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Штегер, 2:0 - 45+2 Пасслак, 3:0 - 64 Штегер, 3:1 - 73 Крамарич, 3:2 - 84 Крамарич

Перемога дозволила Бохуму набрати 30 очок та покинути зону перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні. Гоффенгайм із 39 балами йде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Напередодні Баварія розгромно перемогла Уніон Берлін, тоді як Айнтрахт дотиснув Аугсбург.

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