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Боруссія Менхенгладбах та Уніон залишили ворота сухими в матчі Бундесліги

Сьогодні 18:56 96 0
Боруссія Менхенгладбах та Уніон залишили ворота сухими в матчі Бундесліги
#Боруссія М, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Уніон Берлін

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Менхенгладбах та Уніон Берлін розписали нічию в матчі 31 туру Бундесліги з футболу сезону-2023/2024.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Зазначимо, що це був поєдинок сусідів по турнірній таблиці. Боруссія та Уніон займають 13 та 14 місця відповідно.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
31 тур, 28 квітня

Боруссія М — Уніон 0:0 (0:0)

Сьогодні будуть зіграні ще 2 матчі німецького чемпіонату:

  • Майнц — Кельн
  • Дармштадт — Гайденгайм

Напередодні Баєр Леверкузен знову врятувався на останніх секундах матчу та продовжив фантастичну серію без поразок.

Раніше Гоффенгайм поступився Бохуму Івана Ордеця. Перемога дозволила Бохуму набрати 30 очок та покинути зону перехідних матчів за право залишитися у найвищому німецькому дивізіоні. 

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