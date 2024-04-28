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Кривбас і Металіст 1925 назвали стартові склади на матч 26 туру УПЛ

Сьогодні 16:57 112 0
Кривбас і Металіст 1925 назвали стартові склади на матч 26 туру УПЛ
#Кривбас, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас і харківський Металіст 1925 оголосили стартові склади на матч 26 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з футболу сезону-2023/24.

Кривбас: Маханьков, Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго, Бізімана, Хомченовський, Кузик, Луньов, Задерака, Микитишин

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Юсов, Гармаш, Фрімпонг, Жичиков, Імереков, Обінайя, Фарина, Юрченко, Сидоров

Початок — о 18:00 за київським часом.  

Пряму трансляцію можна буде переглянути на УПЛ-ТБ. 

Кривбас займає третю сходинку турнірної таблиці. Металіст 1925 розмістився на останньому 16 місці.

Зустріч цих колективів у першому колі чемпіонату завершилась гостьовою перемогою криворіжців з рахунком 3:1.

Нагадаємо, в першому матчі ігрового дня Зоря й Оболонь не виявили сильнішого, луганці вперше за 10 років не зіграють в єврокубках.

Напередодні Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), Шахтар розібрався з ЛНЗ (3:0), а Минай упевнено здолав Чорноморець.

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