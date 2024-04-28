Ювентус — Мілан 0:0: огляд матчу Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі італійської Серії А Мілан на виїзді зіграв внічию з Ювентусом.

Чемпіонат Італії - Серія А

34 тур, 27 квітня

Ювентус — Мілан 0:0

Мілан посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії з 70 очками в активі, Ювентус йде третім з 65 балами. У наступному турі "россонері" зіграють проти Дженоа (5 травня), а туринці зустрінуться з Ромою.

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.