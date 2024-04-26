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Фрозіноне розгромив Салернітану та відправив її в Серію Б

Вчора 23:45 110 0
Фрозіноне розгромив Салернітану та відправив її в Серію Б
#Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Фрозіноне обіграв Салернітану в матчі 34 туру італійської Серії А з футболу сезону-2023/24.

Гра завершилась з рахунком 3:0. 

Перемога дозволила господарям набрати 31 очко в турнірній таблиці чемпіонату та покинути зону вильоту. Салернітана залишилась на останньому місці з 15 балами в активі та втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.

Чемпіонат Італії з футболу — Серія А
34 тур, 26 квітня

Фрозіноне — Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Суле, 2:0 - 25 Брешіаніні, 3:0 - 85 Дзортеа

Нагадаємо, у межах 33 туру ліги Фрозіноне зіграв внічию з Торіно, а Салернітана вдома поступилася Фіорентині.

Раніше ми повідомляли, що  Удінезе оголосив про підписання контракту з тренером Фабіо Каннаваро.

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