Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, Лаціо здолав Верону: результати матчів 34 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі італійської Серії А Монца на виїзді зіграла внічию з Лечче, а Мілан — з Ювентусом. Лаціо, своєю чергою, мінімально переміг Верону.

Чемпіонат Італії - Серія А

34 тур, 27 квітня

Лечче — Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Крстович, 1:1 - 90+6 Пессіна

Ювентус — Мілан 0:0

Лаціо — Верона 1:0

Гол: 72 Дзакканьї

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.