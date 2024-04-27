Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, Лаціо здолав Верону: результати матчів 34 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 34 турі італійської Серії А Монца на виїзді зіграла внічию з Лечче, а Мілан — з Ювентусом. Лаціо, своєю чергою, мінімально переміг Верону.
Чемпіонат Італії - Серія А
34 тур, 27 квітня
Лечче — Монца 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 90+2 Крстович, 1:1 - 90+6 Пессіна
Ювентус — Мілан 0:0
Лаціо — Верона 1:0
Гол: 72 Дзакканьї
Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.
Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.