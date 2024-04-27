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Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, Лаціо здолав Верону: результати матчів 34 туру Серії А

Вчора 23:38 415 0
Ювентус та Мілан не виявили сильнішого, Лаціо здолав Верону: результати матчів 34 туру Серії А
#Верона, #Лаціо, #Лечче, #Мілан, #Монца, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У 34 турі італійської Серії А Монца на виїзді зіграла внічию з Лечче, а Мілан — з Ювентусом. Лаціо, своєю чергою, мінімально переміг Верону. 

Чемпіонат Італії - Серія А
34 тур, 27 квітня

Лечче — Монца 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+2 Крстович, 1:1 - 90+6 Пессіна

Ювентус — Мілан 0:0

Лаціо — Верона 1:0

Гол: 72 Дзакканьї

Раніше повідомлялося, що Мілан може звільнити Стефано Піолі та призначити Доменіко Тедеско.

Напередодні Фрозіноне обіграв Салернітану, яка втратила математичні шанси залишитись у найвищому італійському дивізіоні.

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