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20.04.2024 11:05 745

Рух — Верес 3:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 20:23 147 0
Рух — Верес 3:1: огляд матчу УПЛ
#Верес, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух вдома переміг рівненський Верес у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги з футболу. Матч завершився з рахунком 3:1.

Після зіграного матчу Рух перебуває на п’ятому місці у турнірній таблиці, маючи 44 очки. Львівська команда наблизилася до СК Дніпро-1 на відстань в один бал. Підопічні Олега Шандрука залишилися у зоні вильоту - на 14 сходинці.

У 27 турі, 4 травня, львівська команда на виїзді зустрінеться з Олександрією. 6 травня Верес прийме Минай.

Чемпіонат України — УПЛ
26 тур, 27 квітня

Рух — Верес 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 30 Слюбик (авт), 1:1 — 48 Слюбик, 2:1 — 59 Таллес, 3:1 — 65 Карабін

Рух: Ледвій, Слюбик (Слюсар, 85), Сич, Роман, Пастух, Таллес (Притула, 76), Федор (Підгурський, 58), Квасниця (Лях, 85), Плюман (Руніч, 58), Карабін, Холод

Верес: Когут, Кучеренко (Банада, 74), Жуліо Сезар, Шевченко (Шастал, 69), Балан, Яго (Годя, 74), Кучеров, Курко, Дахновський (Шарай, 69), Морозко, Гайдучик (Сміян, 80)

Попередження: Дахновський (3), Таллес (33), Яго (67)

Турнірна таблиця

Раніше Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), а Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ (3:0).

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