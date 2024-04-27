Рух здобув вольову перемогу над Вересом у 26 турі УПЛ

Головне
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:12 291
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 19:17 6562
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:30 217
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 2359
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:14 6011 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:37 10428
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Сьогодні 14:53 2696 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 11405
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 426
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 314
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 889
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 282
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 274
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 252
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1277 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 919
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 898
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1262
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 799
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 745

Рух здобув вольову перемогу над Вересом у 26 турі УПЛ

Сьогодні 19:53 174 0
Рух здобув вольову перемогу над Вересом у 26 турі УПЛ
#Верес, #Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух вдома переміг рівненський Верес у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги з футболу. Матч завершився з рахунком 3:1.

У першому таймі гри нападник гостей Микола Гайдучик виконував подачу, а захисник суперника Богдан Слюбик головою зрізав м’яч у сітку власних воріт. На старті другого тайму Слюбик виправився, зрівнявши рахунок після передачі Холода.

На 59 хвилині поєдинку Ярослав Карабін асистував Таллесу, який шедевральним ударом вивів вперед господарів. Досить швидко підопічні Віталія Пономарьова збільшили перевагу у рахунку - Карабін вміло скористався передачею Олексія Сича. 

Після зіграного матчу Рух перебуває на п’ятому місці у турнірній таблиці, маючи 44 очки. Львівська команда наблизилася до СК Дніпро-1 на відстань в один бал. Підопічні Олега Шандрука залишилися у зоні вильоту - на 14 сходинці.

У 27 турі, 4 травня, львівська команда на виїзді зустрінеться з Олександрією. 6 травня Верес прийме Минай.

Чемпіонат України — УПЛ
26 тур, 27 квітня

Рух — Верес 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 30 Слюбик (авт), 1:1 — 48 Слюбик, 2:1 — 59 Таллес, 3:1 — 65 Карабін

Рух: Ледвій, Слюбик (Слюсар, 85), Сич, Роман, Пастух, Таллес (Притула, 76), Федор (Підгурський, 58), Квасниця (Лях, 85), Плюман (Руніч, 58), Карабін, Холод

Верес: Когут, Кучеренко (Банада, 74), Жуліо Сезар, Шевченко (Шастал, 69), Балан, Яго (Годя, 74), Кучеров, Курко, Дахновський (Шарай, 69), Морозко, Гайдучик (Сміян, 80)

Попередження: Дахновський (3), Таллес (33), Яго (67)

Огляд

Турнірна таблиця

Раніше Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), а Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ (3:0).

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги 6562
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 2696 2
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 10428
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 11405
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 6011 1
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2359
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138975 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65480 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340716 9
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62029
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37130 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167359 1