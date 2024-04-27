Рух здобув вольову перемогу над Вересом у 26 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух вдома переміг рівненський Верес у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги з футболу. Матч завершився з рахунком 3:1.

У першому таймі гри нападник гостей Микола Гайдучик виконував подачу, а захисник суперника Богдан Слюбик головою зрізав м’яч у сітку власних воріт. На старті другого тайму Слюбик виправився, зрівнявши рахунок після передачі Холода.

На 59 хвилині поєдинку Ярослав Карабін асистував Таллесу, який шедевральним ударом вивів вперед господарів. Досить швидко підопічні Віталія Пономарьова збільшили перевагу у рахунку - Карабін вміло скористався передачею Олексія Сича.

Після зіграного матчу Рух перебуває на п’ятому місці у турнірній таблиці, маючи 44 очки. Львівська команда наблизилася до СК Дніпро-1 на відстань в один бал. Підопічні Олега Шандрука залишилися у зоні вильоту - на 14 сходинці.

У 27 турі, 4 травня, львівська команда на виїзді зустрінеться з Олександрією. 6 травня Верес прийме Минай.

Чемпіонат України — УПЛ

26 тур, 27 квітня

Рух — Верес 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 30 Слюбик (авт), 1:1 — 48 Слюбик, 2:1 — 59 Таллес, 3:1 — 65 Карабін

Рух: Ледвій, Слюбик (Слюсар, 85), Сич, Роман, Пастух, Таллес (Притула, 76), Федор (Підгурський, 58), Квасниця (Лях, 85), Плюман (Руніч, 58), Карабін, Холод

Верес: Когут, Кучеренко (Банада, 74), Жуліо Сезар, Шевченко (Шастал, 69), Балан, Яго (Годя, 74), Кучеров, Курко, Дахновський (Шарай, 69), Морозко, Гайдучик (Сміян, 80)

Попередження: Дахновський (3), Таллес (33), Яго (67)

Огляд

Турнірна таблиця

Раніше Динамо в меншості вирвало перемогу над СК Дніпро-1 (2:1), а Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ (3:0).