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Лас-Пальмас — Жирона 0:2: огляд матчу Ла Ліги

Довбик реалізував одне з двох пенальті
Сьогодні 18:15 126 0
Лас-Пальмас — Жирона 0:2: огляд матчу Ла Ліги
#Жирона, #Лас-Пальмас, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі іспанської Ла Ліги Жирона здобула виїзну перемогу над Лас-Пальмасом. 

Український нападник Жирони, забивши 19 м'яч у чемпіонаті, йде у відрив у гонці бомбардирів чемпіонату.

Топ-5 бомбардирів Ла Ліги

  1. Артем Довбик (Жирона) — 19 голів
  2. Джуд Беллінгем (Реал) — 17
  3. Анте Будимир (Осасуна) — 16
  4. Александер Сьорлот (Вільярреал) — 15
  5. Борха Майораль (Хетафе) — 15
Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга
33 тур, 27 квітня

Лас-Пальмас — Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 26 Лопес, 0:2 — 57 Довбик (пен)

Нереалізоване пенальті: Довбик, 26.

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і був замінений на 70 хвилині. Віктор Циганков водночас вийшов на заміну. Він повернувся на футбольне поле після відновлення від травми.

27 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

  • 17:15. Альмерія — Хетафе 
  • 19:30. Алавес — Сельта
  • 22:00. Атлетико — Атлетик 

Нагадаємо, у  матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.

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