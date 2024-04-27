Довбик реалізував одне з двох пенальті

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі іспанської Ла Ліги Жирона здобула виїзну перемогу над Лас-Пальмасом.

Український нападник Жирони, забивши 19 м'яч у чемпіонаті, йде у відрив у гонці бомбардирів чемпіонату.

Топ-5 бомбардирів Ла Ліги

Артем Довбик (Жирона) — 19 голів Джуд Беллінгем (Реал) — 17 Анте Будимир (Осасуна) — 16 Александер Сьорлот (Вільярреал) — 15 Борха Майораль (Хетафе) — 15

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

33 тур, 27 квітня

Лас-Пальмас — Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 26 Лопес, 0:2 — 57 Довбик (пен)

Нереалізоване пенальті: Довбик, 26.

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і був замінений на 70 хвилині. Віктор Циганков водночас вийшов на заміну. Він повернувся на футбольне поле після відновлення від травми.

27 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:

17:15. Альмерія — Хетафе

19:30. Алавес — Сельта

22:00. Атлетико — Атлетик

Нагадаємо, у матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.