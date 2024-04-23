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Циганков повернувся до загальної групи Жирони

Вчора 22:50 193 0
Циганков повернувся до загальної групи Жирони
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Futbol Fantasy.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відновився після травми та повернувся до тренувань.

Про це повідомляє Futbol Fantasy.

23 квітня українець повернувся до загальної групи команди та працював без обмежень.

Циганков може потрапити до заявки своєї команди на матч проти Лас-Пальмаса, який відбудеться 27 квітня.

Через травму литкового м'яза українець пропустив два останні матчі своєї команди.

Всього цього сезону Циганков відіграв за Жирону у всіх турнірах 28 матчів, забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо розглядає можливість підписання українського вінгера Жирона Віктора Циганкова.

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