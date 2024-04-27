Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, у матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі львівські Карпати виграли Полтаву в чемпіонській групі та достроково забезпечили собі місце в наступному сезоні УПЛ.

Це сталося через те, що Лівий берег, який посідає 3 сходинку, програв Кудрівці-Ниві та втратив математичні шанси обігнати львів'ян.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 27 квітня

Група "Чемпіонська"

СК Полтава — Карпати 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Невес

Нагадаємо, у минулому турі Карпати вдома поступились Інгульцю, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила Металург.