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20.04.2024 11:05 745

СК Полтава — Карпати 0:1: огляд матчу Першої ліги

Сьогодні 19:44 120 0
СК Полтава — Карпати 0:1: огляд матчу Першої ліги
#Карпати, #СК Полтава

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, у матчі другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі львівські Карпати виграли Полтаву в чемпіонській групі та достроково забезпечили собі місце в наступному сезоні УПЛ.

Це сталося через те, що Лівий берег, який посідає 3 сходинку, програв Кудрівці-Ниві та втратив математичні шанси обігнати львів'ян.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 27 квітня
Група "Чемпіонська"

СК Полтава — Карпати 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 10 Невес

Нагадаємо, у минулому турі Карпати вдома поступились Інгульцю, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила Металург.

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