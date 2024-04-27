Джерело - Чемпіон.

У групі "Вибування" кременчуцький Кремінь на виїзді поступився Металісту в 6 турі другого етапу Першої ліги України. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 26 квітня

Група "Вибування"

Металіст — Кремінь 2:1 (0:1)

Голи: 1:0 - 20 Куць, 1:1 - 73 Рязанцев, 2:1 - 86 Кайдалов

Нагадаємо, в Українській асоціації футболу розпочали офіційну перевіркучерез можливе маніпулювання результатом звітного матчу. Також воротар Кременя Арсеній Коркодим пройде детектор брехні через перевірку поєдинку.

Нагадаємо, у минулому турі команда з Кременчука зіграла унічию з тернопільською Нивою, а Металіст мінімально поступився Чернігову.