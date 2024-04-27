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Металіст — Кремінь 2:1: огляд скандального матчу Першої ліги

Сьогодні 16:09 87 0
Металіст — Кремінь 2:1: огляд скандального матчу Першої ліги
#Кремінь, #Металіст

Джерело - Чемпіон.

У групі "Вибування" кременчуцький Кремінь на виїзді поступився Металісту в 6 турі другого етапу Першої ліги України. Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 26 квітня
Група "Вибування"

Металіст — Кремінь 2:1 (0:1)

Голи: 1:0 - 20 Куць, 1:1 - 73 Рязанцев, 2:1 - 86 Кайдалов

Нагадаємо,  в Українській асоціації футболу розпочали офіційну перевіркучерез можливе маніпулювання результатом звітного матчу. Також воротар Кременя Арсеній Коркодим пройде детектор брехні через перевірку поєдинку.

Нагадаємо, у минулому турі команда з Кременчука зіграла унічию з тернопільською Нивою, а Металіст мінімально поступився Чернігову.

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