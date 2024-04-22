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Чернігів — Металіст 2:1: огляд матчу Першої ліги

Сьогодні 17:30 115 0
Чернігів — Металіст 2:1: огляд матчу Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Чернігів мінімально обіграв Металіст у межах 5 туру другого етапу Першої ліги України з футболу.

Ця перемога допомогла чернігівцям наблизитися до Металіста на відстань 4 очок у боротьбі за виживання.

Чемпіонат України — Перша ліга
5 тур, 21 квітня
Група "Вибування"

Чернігів — Металіст 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Сахно, 1:1 - 34 Рязанцев, 2:1 - 57 Федосов

Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.

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