Джерело - Чемпіон.

Чернігів мінімально обіграв Металіст у межах 5 туру другого етапу Першої ліги України з футболу.

Ця перемога допомогла чернігівцям наблизитися до Металіста на відстань 4 очок у боротьбі за виживання.

Чемпіонат України — Перша ліга

5 тур, 21 квітня

Група "Вибування"

Чернігів — Металіст 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Сахно, 1:1 - 34 Рязанцев, 2:1 - 57 Федосов

Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.