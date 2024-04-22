Джерело - Чемпіон.
Чернігів мінімально обіграв Металіст у межах 5 туру другого етапу Першої ліги України з футболу.
Ця перемога допомогла чернігівцям наблизитися до Металіста на відстань 4 очок у боротьбі за виживання.
Чемпіонат України — Перша ліга
5 тур, 21 квітня
Група "Вибування"
Група "Вибування"
Чернігів — Металіст 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Сахно, 1:1 - 34 Рязанцев, 2:1 - 57 Федосов
Напередодні Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила МФК Металург.