Джерело - Чемпіон.

Визначився стартовий склад Жирони на матч 33 туру іспанської Ла Ліги проти Лас-Пальмаса. Український нападник Артем Довбик вийде в стартовому складі жиронців, Віктор Циганков залишився на лаві для запасних.

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Циганков повернувся до заявки Жирони. Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що український футболіст повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.