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Жирона оголосила склад на матч із Лас-Пальмасом: Довбик вийде в старті, Циганков — на заміні

Сьогодні 14:00 96 0
Жирона оголосила склад на матч із Лас-Пальмасом: Довбик вийде в старті, Циганков — на заміні
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Визначився стартовий склад Жирони на матч 33 туру іспанської Ла Ліги проти Лас-Пальмаса. Український нападник Артем Довбик вийде в стартовому складі жиронців, Віктор Циганков залишився на лаві для запасних.

Поєдинок розпочнеться о 15:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

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Нагадаємо, що Циганков повернувся до заявки Жирони. Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що український футболіст повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.

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