Циганков потрапив у заявку Жирони на матч Ла Ліги проти Лас-Пальмаса

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив у заявку команди на матч 33 туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса.
Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.
CONVOCATÒRIA | 📑Llista de jugadors que viatgen a Las Palmas ✈️#LasPalmasGirona pic.twitter.com/4psZJamSYo— Girona FC (@GironaFC) April 26, 2024
Зазначимо, що Артем Довбик також заявлений на цю гру. Зустріч відбудеться 27 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.
Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.
Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.