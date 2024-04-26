Циганков потрапив у заявку Жирони на матч Ла Ліги проти Лас-Пальмаса

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков потрапив у заявку команди на матч 33 туру Ла Ліги проти Лас-Пальмаса.

Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

CONVOCATÒRIA | 📑Llista de jugadors que viatgen a Las Palmas ✈️#LasPalmasGirona pic.twitter.com/4psZJamSYo — Girona FC (@GironaFC) April 26, 2024

Зазначимо, що Артем Довбик також заявлений на цю гру. Зустріч відбудеться 27 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Віктор пропустив два останні матчі Жирони через травму литкового м'яза. Напередодні повідомлялося, що Циганков повернувся до тренувань у загальній групі.

Наразі Жирона знаходиться на третій сходинці турнірної таблиці та відстає від другої Барселони на 2 бали. У матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.