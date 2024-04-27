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Гавр кине виклик ПСЖ, який може стати чемпіоном у 31 турі Ліги 1

Сьогодні 12:43 145 0
Гавр кине виклик ПСЖ, який може стати чемпіоном у 31 турі Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Луїс Енріке, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен зіграє з Гавром у матчі 31 туру французької Ліги 1. Підопічні Луїса Енріке можуть достроково стати чемпіонами у разі перемоги.

Поєдинок, що відбудеться на "Парк де Пренс", розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

У попередньому турі ПСЖ розгромив Лор'ян, однак перемога Монако над Ліллем відклала чемпіонство парижан.

Раніше підопічні Луїса Енріке у більшості переграли Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що ПСЖ готовий заплатити 200 млн євро за талановитого гравця каталонців.

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