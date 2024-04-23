ПСЖ хоче за космічну суму купити таланта Барселони

Джерело - Le Parisien.

Французький ПСЖ готовий заплатити чималу суму за гравця Барселони Ламіна Ямала.

Про це повідомляє Le Parisien.

Хавбек паризькому клубу може обійтися у 200 млн євро. Переговори почнуться лише в тому випадку, якщо гравець сам висловить бажання залишити Барселону.

У ПСЖ також розраховують на допомогу агента Жорже Мендеша в організації цього переходу.

У нинішньому сезоні Ямаль провів 44 матчі, в яких забив шість голів і віддав вісім результативних передач. Трансфермаркт оцінює хавбека в 75 млн євро.

Раніше також повідомлялося, що ПСЖ готовий поборотися за Андрія Луніна.