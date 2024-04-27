Евертон Миколенка прийме Брентфорд Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає в гості до Астон Вілли: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У межах 35 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 7 поєдинків. Зокрема Евертон Віталія Миколенка прийматиме на "Гудісон-Парк" Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк. Зазначимо, що участь лівого захисника "ірисок" у грі під питанням через пошкодження щиколотки, яке він зазнав у грі з Ліверпулем. Також Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Астон Вілли.
Дивитися ігри можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.
Розклад матчів 35 туру АПЛ на 27 квітня
- 14:30 Вест Гем — Ліверпуль
- 17:00 Вулвергемптон — Лутон
- 17:00 Манчестер Юнайтед — Бернлі
- 17:00 Ньюкасл Юнайтед — Шеффілд Юнайтед
- 17:00 Фулгем — Крістал Пелес
- 19:30 Евертон — Брентфорд
- 22:00 Астон Вілла — Челсі
Напередодні Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Брайтоном в перенесеній зустрічі Прем'єр-ліги.