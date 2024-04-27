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Евертон Миколенка прийме Брентфорд Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає в гості до Астон Вілли: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 09:58 134 0
Евертон Миколенка прийме Брентфорд Ярмолюка, Челсі Мудрика завітає в гості до Астон Вілли: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Бернлі, #Брентфорд, #Вест Гем, #Вулвергемптон, #Евертон, #Крістал Пелес, #Ліверпуль, #Лутон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед, #Фулгем, #Челсі, #Шеффілд Юнайтед, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

У межах 35 туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться 7 поєдинків. Зокрема Евертон Віталія Миколенка прийматиме на "Гудісон-Парк" Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк. Зазначимо, що участь лівого захисника "ірисок" у грі під питанням через пошкодження щиколотки, яке він зазнав у грі з Ліверпулем. Також Челсі Михайла Мудрика завітає в гості до Астон Вілли.

Дивитися ігри можна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Розклад матчів 35 туру АПЛ на 27 квітня

  • 14:30 Вест Гем — Ліверпуль
  • 17:00 Вулвергемптон — Лутон
  • 17:00 Манчестер Юнайтед — Бернлі
  • 17:00 Ньюкасл Юнайтед — Шеффілд Юнайтед
  • 17:00 Фулгем — Крістал Пелес
  • 19:30 Евертон — Брентфорд
  • 22:00 Астон Вілла — Челсі

Напередодні Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу над Брайтоном в перенесеній зустрічі Прем'єр-ліги.

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