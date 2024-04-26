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24.04.2024 04:00 329

Ман Сіті розгромив на виїзді Брайтон в матчі АПЛ

Сьогодні 00:02 163 0
Ман Сіті розгромив на виїзді Брайтон в матчі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті здобув розгромну виїзну перемогу над Брайтоном в перенесеному матчі 29 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 0:4. Голами у складі "містян" відзначились Кевін Де Брюйне, Філ Фоден (дубль) та Хуліан Альварес.

Окремої уваги заслуговує гол Де Брюйне. Для досвіченого бельгійця це перший забитий м'яч головою за 255 матчів в АПЛ. 

Чемпіонат Англії  — АПЛ
29 тур, 25 квітня

Брайтон   Манчестер Сіті 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - Де Брейне 17, 0:2 - Фоден 26, 0:3 - Фоден 34, 0:4 - Альварес 62.

Наразі турнірну таблицю АПЛ очолює Арсенал, в них 77 балів. Другим йде Манчестер Сіті (76), але у підопічних Жузепа Гвардіоли є одна гра в запасі. Ліверпуль йде третім (74) після того, як поступився Евертону в дербі.

Нагадаємо, вихідними Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі Мудрика та вийшов у фінал Кубку Англії.

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